Virus West Nile morta una donna a Roma | altri 6 casi a Latina L’avvertimento sulle zanzare a rischio i sintomi e come evitare il contagio

È morta dopo essere stata infettata dal virus di West Nile una donna di 82 anni ricoverata all’ospedale di Fondi, in provincia di Latina. La donna di Nerola, in provincia di Roma, era arrivata al San Giovani di Dio di Fondi lo scorso 14 luglio per febbre e stato confusionale. Come spiega una nota della Regione Lazio, attualmente ci sono altri sei casi confermati di infezione dia virus di West Nile. Sono tutti casi nella provincia di Latina. I 6 casi tutti in provincia di Latina. Dei casi finora noti di persone infettate dal virus, due sono in condizioni critiche. Si tratta di pazienti con altre patologie. 🔗 Leggi su Open.online