Varzi passeggiata nei boschi | pensionata trovata morta fatale la caduta in un burrone

Varzi (Pavia), 20 luglio 2025 - Era quasi l'una di notte quando è stato trovato il corpo, ormai privo di vita. Maria Perelli, pensionata di 73 anni di Varzi, è morta per quella che, in base ai primi accertamenti, i carabinieri considerano una caduta accidentale in un burrone. L'allarme era stato lanciato verso le 19.30 di ieri, sabato 19 luglio, da un'amica 67enne che stava facendo insieme a lei una passeggiata nei boschi, quando l'ha persa di vista. Non trovando più alcuna traccia dell'amica ha chiamato il 112 e sono scattate le ricerche, per le quali si sono mobilitati il Soccorso alpino di Pavia e Oltrepò, insieme ai vigili del fuoco di Voghera e la Protezione civile della Comunità montana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

