Uomo vede la polizia e dà in escandescenza | arrestato nella notte

La notte scorsa la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare¬†gli agenti del commissariato Secondigliano, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite.