Umberto Tozzi addio alle scene con sold out all’Arena di Verona

Umberto Tozzi celebrerà il suo addio alle scene con un sold out il 5 ottobre per la grande festa di ‘L’ultima notte rosa the final tour’ all’Arena di Verona. Questo appuntamento – che fa parte del tour mondiale in 4 continenti con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live – sarà un’occasione per il pubblico italiano di godere del repertorio di uno degli artisti italiani più amati. Un concerto unico, con grandi ospiti, Marco Masini, Raf, Hauser e i The Kolors sono i primi nomi annunciati. Concerto inserito tra gli eventi del Sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC. Lo speciale appuntamento all’Arena di Verona con ‘L’ultima notte rosa the final tour’ di Umberto Tozzi ha un ulteriore valore aggiunto perché si inserisce tra gli eventi del Sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, che celebra sei decenni di impegno per rendere il cancro sempre più curabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Umberto Tozzi, addio alle scene con sold out all’Arena di Verona

