Tutto pronto per la Festa della Cultura Contadina e il Festival Internazionale del Folklore

Da giovedì 31 luglio fino a domenica 3 agosto, le piazze, le strade, i vicoli di Ruviano, saranno inondati dagli odori e dai sapori del nostro territorio nonchĂ© dal ritmo della musica folkloristica mondiale. Torna nel piccolo borgo-gioiello dell’Alto Casertano la grande Festa della Cultura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

