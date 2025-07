Trovato morto l' escursionista Gioele Fortina disperso a Demonte vicino Cuneo era diretto al Vallone dell' Arma

Trovato morto Gioele Fortina a Demonte, l'escursionista era appassionato di fiori. Sarebbe precipitato nel Vallone dell'Arma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trovato morto l'escursionista Gioele Fortina disperso a Demonte vicino Cuneo, era diretto al Vallone dell'Arma

#Cuneo Escursionista 21enne trovato morto. Gioele Fortina era partito nel pomeriggio per una breve escursione al Vallone dell'Arma. Probabile che sia precipitato da un pendio scosceso. A lanciare l'allarme i famigliari in serata. Il corpo è stato recuperato o Vai su X

