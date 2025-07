Triathlon l’Italia sale sul tetto d’Europa nella staffetta mista! Storico oro a Melilla

Bianca Seregni, Euan De Nigro, Carlotta Missaglia ed Alessio Crociani: il quartetto dell’Italia centra una storica medaglia d’oro agli Europei 2025 di staffetta mista Ă©lite di triathlon, andati in scena a Melilla, in Spagna, riscattando così l’opaco 15° posto raccolto domenica scorsa ai Mondiali. L’Italia conclude al meglio un weekend da sogno, dato che ieri nelle prove individuali, su distanza sprint, Crociani aveva centrato l’oro, Seregni aveva conquistato l’argento e De Nigro si era messo al collo il bronzo tra gli Under 23: le premesse per una grande staffetta, insomma, c’erano tutte. Gli azzurri vincono con il crono complessivo di 1:34:06, abbattendo nel finale la concorrenza dei Paesi Bassi, alla piazza d’onore in 1:34:10 a 4?, e dell’Ungheria, sul gradino piĂą basso del podio in 1:34:13, a 7? dal quartetto azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, l’Italia sale sul tetto d’Europa nella staffetta mista! Storico oro a Melilla

In questa notizia si parla di: italia - triathlon - staffetta - mista

Italia protagonista all’Europe Triathlon Duathlon Championships di Rumia - RUMIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Si chiude l’ Europe Triathlon Duathlon Championships Rumia 2025  con un’ Italia protagonista  che torna a casa con un bottino di sei medaglie: due ori under 23, due argenti assoluti, un bronzo assoluto e il bronzo junior.

Triathlon, grande Italia nella tappa di Chengdu della World Cup! Steinhauser è 4a, Arpinelli 6a - Si è disputata la finale femminile della tappa di Chengdu (Cina) valevole per la World Triathlon Cup 2025.

Triathlon, pochi sorrisi per l’Italia nella tappa di Yokohama delle World Series - Va in archivio la seconda tappa delle World Triathlon Series 2025. Dopo l’esordio di Abu Dhabi abbiamo assistito all’appuntamento di Yokohama (Giappone) per due finali di altissimo livello, funestate però da una pioggia costante e battente che, ovviamente, non ha aiutato i protagonisti.

Eurosport Italia added a new photo — at... - Eurosport Italia Vai su Facebook

Europei di Melilla: medaglia d’oro per l’Italia nella staffetta mista; Triathlon, l’Australia conquista l’oro ai Mondiali di staffetta mista. Italia 15ma; Triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024: programma, calendario e sed.

Italia d'argento anche nella staffetta mista ai Mondiali di Singapore! Vince la Germania di Wellbrock - Nell'ultima gara in acque libere alla rassegna iridata di Singapore, l'Italia rimpolpa il suo bottino di medaglie e conquista l'argento. eurosport.it scrive

Mondiali nuoto, argento per l'Italia nella staffetta mista 4x1500 - (LaPresse) Medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta 4x1500 mista ai mondiali di nuoto di Singapore. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com