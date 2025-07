Trespidi chiede più decoro per il cimitero urbano

«Il cimitero urbano di via Caorsana è un luogo che appartiene alla memoria e alla coscienza collettiva dei piacentini. Per questo va rispettato, curato e reso decoroso in ogni sua parte, pubblica e privata». Così interviene Massimo Trespidi, consigliere comunale di “Civica Barbieri-Liberi”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Trespidi chiede più decoro per il cimitero urbano.

