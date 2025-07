La serie con Justin Hartley si prepara a tornare nell'autunno 2025 su CBS e Paramount+ con importanti novità nel cast principale. Importanti cambiamenti attendono Tracker in vista della sua terza stagione. La popolare serie CBS, basata sul romanzo The Never Game di Jeffery Deaver, subirà una significativa riduzione nel cast fisso: Eric Graise e Abby McEnany, interpreti rispettivamente di Bobby Exley e Velma Bruin, non torneranno nei nuovi episodi. I due personaggi, pur non avendo avuto un ruolo centrale accanto al protagonista Colter Shaw (Justin Hartley), rappresentavano una parte della dinamica di supporto nella storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tracker 3: due attori lasciano il cast prima della nuova stagione, e Jensen Ackles potrebbe tornare