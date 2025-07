Tony e ziva tornano in ncis | i segreti di cbs svelati

Le recenti anticipazioni provenienti da CBS suggeriscono un’importante svolta per la serie NCIS, con possibili ritorni di personaggi iconici come Tony e Ziva. La programmazione della stagione 23 si sta delineando con dettagli che potrebbero influenzare significativamente il futuro dello show e delle sue derivazioni. In questo articolo, si analizzano le date di ripresa, le strategie narrative e i potenziali crossover che potrebbero coinvolgere anche lo spin-off NCIS: Tony & Ziva. ncis stagione 23: la programmazione e le novità . la data di ritorno ufficiale e l’anticipazione sulla trama. La nuova stagione di NCIS è prevista per il 14 ottobre alle ore 20:00 ET. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

