Terza medaglia per Paltrinieri a Singapore argento nella 4x1.500 mista

L'Italia vicecampione d'Europa e vicecampione iridata in carica si conferma d'argento con la staffetta 4x1.5 chilometri sull'isola di Sentosa, ai Mondiali di fondo. Il quartetto formato da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiude in 1h09'15"4, a 2"1 dai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: argento - terza - medaglia - paltrinieri

Europei di Tuffi, Italia super nella terza giornata: oro per Di Maria e argento a Tocci-Marsaglia - Antalya, 24 maggio 2025 – E’ una marcia trionfale per l’Italia dei Tuffi Senior agli Europei ad Antalya, in Turchia.

Taddeucci, è tris: terza medaglia d’argento ai Mondiali di nuoto - Una bracciata dopo l'altra Ginevra Taddeucci si "veste" d'argento per la terza volta e la terza gara di seguito ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore: sorrisi ed esultanze per aver raggiunto il secondo posto nell'inedita 3 km sprint knock out.

SINGAPORE (ITALPRESS) - Arriva un'altra medaglia dal fondo per l'Italia ai Mondiali di Singapore. La conquista Ginevra Taddeucci che, come Gregorio Paltrinieri qualche ora prima, è argento nella 10 chilometri femminile. La 28enne toscana tocca in 2h07'5 Vai su Facebook

Le competizioni di nuoto in acque libere dei Campionati mondiali degli sport acquatici in corso di svolgimento a Singapore sono terminate con l’ennesima presenza sul podio per la spedizione azzurra, capace di collezionare sei medaglie d’argento nei sette e Vai su X

Terza medaglia per Paltrinieri a Singapore, argento nella 4x1.500 mista; Mondiali di nuoto, Italia argento nella staffetta del fondo; Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci hanno vinto la medaglia d'argento nelle 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto di Singapore.

Il cagliaritano Guidi medaglia d'argento a Singapore - il cagliaritano Marcello Guidi che in terza frazione ha preso il testimone con 1'26 di svantaggio dalla Germania ed è ... Lo riporta msn.com

Mondiali di nuoto, Paltrinieri ancora d'argento: secondo con la staffetta nella 4x1500 - L'Italia vicecampione d'Europa e vicecampione iridata in carica si conferma d'argento con la staffetta 4x1500 sull'isola di Sentosa. Come scrive msn.com