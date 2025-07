Temporali al Nord caldo torrido al Sud | Inizio settimana all' insegna dell' instabilità

L’anticiclone subtropicale continuerà a rinforzarsi nel corso dei prossimi giorni, in particolare al Centro-Sud, alimentato da roventi masse d’aria di origine nordafricana, che a inizio settimana faranno salire le temperature oltre i 40°C nel Meridione. La buona notizia è che non durerà a lungo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: inizio - settimana - temporali - nord

Meteo Napoli, le previsioni per l’inizio della nuova settimana - Ecco come sarà il tempo oggi, domenica 11 maggio 2025, e cosa ci attende a partire da domani per l’inizio della nuova settimana, secondo le ultime previsioni meteo Napoli.

Meteo Napoli, le previsioni per l’inizio della settimana - Ecco come sarà il tempo nella giornata di oggi, domenica 4 maggio, e cosa ci attende la prossima settimana, secondo le ultime previsioni meteo Napoli nel capoluogo campano.

A una settimana esatta dall’inizio dell’Eurovision 2025, parte il totovincitore. Riflettori puntati su Lucio Corsi, Tommy Cash e Gabry Ponte - Eurovision Song Contest 2025: manca pochissimo. Martedì 13 maggio si alza il sipario della St.Jakobshalle arena di Basilea e il 17 ci sarà il verdetto finale.

Inizio della prossima settimana con #Italia 🇮🇹 divisa in due lungo la linea ideale che scorre sul fiume Po. ️ Al di sotto caldo intenso, più a nord forti temporali. ️ ️ Ultime previsioni #meteo: https://f.mtr.cool/autfjuacce Vai su X

𝗧𝗿𝗲𝗴𝘂𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗱𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗟𝗮𝘇𝗶𝗼, ma attenzione ai #temporali in arrivo già da #domenica #mattina ️️ Dalla prossima settimana nuova ondata di calore con l'alta pressione nord-africana e temperature oltre i 33-34°C. Sono attese condizio Vai su Facebook

Temporali al Nord, caldo torrido al Sud: «Inizio settimana all'insegna dell'instabilità»; Meteo - La settimana inizia con forti temporali e caldo intenso. Ecco le zone più esposte; Caldo record al Centro-Sud, temporali e nubifragi al Nord: così l'Italia è spaccata in due.

Nuova ondata di caldo intenso al Sud. E al Nord rischio temporali forti - 27 luglio) parlano di nuova ondata di calore fino a 45 gradi. Da ecodibergamo.it

Temporali al Nord, caldo torrido al Sud: «Inizio settimana all'insegna dell'instabilità» - com): «Inizio di settimana con rischio di temporali, anche forti, sulle regioni del Nord. Scrive trevisotoday.it