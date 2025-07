Tavolo sui dazi in salita e Ursula vola a Pechino dai nemici di Trump

La missione di Maros Sefcovic negli Stati Uniti è stata fallimentare e il tycoon potrebbe a breve rilanciare. Non è una buona idea partire ora per l'Asia.

