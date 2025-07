Taremi Inter l’iraniano sempre più prossimo all’addio? Sono tre i club sulle sue tracce Ausilio fissa il prezzo

Taremi Inter, l’attaccato prelevato un anno fa dal Porto pronto a salutare il capoluogo lombardo dopo appena una stagione: le ultime. L’ Inter continua a muoversi con decisione sul mercato, non solo in entrata ma anche sul fronte delle uscite. Per finanziare nuovi colpi e alleggerire la rosa, i nerazzurri devono liberare spazio in attacco: tra i giocatori considerati sacrificabili c’è Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, arrivato un anno fa con grandi aspettative, non ha mai davvero convinto ed è ormai fuori dal progetto tecnico di Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Taremi ha assunto un atteggiamento collaborativo e si sta guardando attorno, consapevole che il suo ciclo a Milano è giunto al capolinea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, l’iraniano sempre più prossimo all’addio? Sono tre i club sulle sue tracce, Ausilio fissa il prezzo

Taremi e Inter sempre più lontani: l'iraniano cerca una nuova opportunità per rilanciarsi Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Besiktas è pronto a presentare un'offerta: la valutazione dell'Inter è di 10mln

Federico Pastorello, già protagonista nell'operazione che ha portato Mehdi Taremi all'Inter la scorsa estate, è pronto a ricoprire nuovamente il ruolo di mediatore per agevolare il trasferimento dell'attaccante iraniano verso una nuova destinazion

