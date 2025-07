Stranger Things 5 racconta finalmente la storia di Will che abbiamo aspettato per 9 anni

La sesta stagione di Stranger Things si preannuncia come un punto di svolta fondamentale per la narrazione, con particolare attenzione al personaggio di Will Byers. Essendo l’ultima stagione della serie, gli autori dovranno chiudere numerosi fili narrativi aperti, tra cui le dinamiche dell’ Upside Down e i poteri di Vecna. Un elemento centrale riguarda la storia del protagonista, il quale ha vissuto un’esperienza traumatica nel mondo parallelo, e sulla quale si attendono risposte precise. la presenza di will byers nella quinta stagione. un possibile flashback e indizi nel trailer ufficiale. Nell’ultimo teaser di Stranger Things, tra il minuto 1:12 e 1:16, si vede un personaggio che fugge da un Demogorgon nel mondo sotterraneo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stranger Things 5 racconta finalmente la storia di Will che abbiamo aspettato per 9 anni

