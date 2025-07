Stop alla barbarie | papa Leone lancia l’ultimatum per Gaza

“Dobbiamo dialogare e lasciare le armi”. Le parole di Papa Leone risuonano nella Cattedrale di San Pancrazio Martire come un ultimo appello di una Chiesa che non si arrende di fronte all’escalation mediorientale. Il Pontefice ha scelto Albano, nell’ultima domenica del suo soggiorno estivo a Castel Gandolfo, per lanciare un messaggio che suona come un ultimatum morale alla comunità internazionale. La messa solenne, concelebrata con il cardinale Michael Czerny e 80 sacerdoti della diocesi albanese, si trasforma in una tribuna diplomatica. In prima fila, accanto ai 13 sindaci dei comuni diocesani, siede il ministro della Salute Orazio Schillaci, presenza governativa che conferisce peso istituzionale alle parole pontificie. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

