Star Trek | Strange New Worlds 3 intervista ai protagonisti | Sì anche Spock è stato friendzonato!

Gli attori Jess Bush e Martin Quinn, che hanno i ruoli di Christine Chapel e Scotty, ci raccontano com'è la terza stagione dello spin-off di Star Trek. Su Paramount+. L'equipaggio della USS Enterprise guidata dal Capitano Pike (Anson Mount) continua a esplorare strani nuovi mondi nella terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, su Paramount+ con 10 nuovi episodi. Spin-off di Star Trek: Discovery, racconta appunto la storia della crew prima dell'arrivo del Capitano Kirk. E sì, a bordo c'è anche lui, il personaggio più iconico della saga: Spock (interpretato da Ethan Peck). Proprio lui lo vediamo in preda a pene d'amore in queste nuove puntate: l'intesa con l'infermiera Christine Chapel è infatti molto forte, ma ci sono diversi ostacoli a questo sentimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Trek: Strange New Worlds 3, intervista ai protagonisti: "Sì, anche Spock è stato friendzonato!"

In questa notizia si parla di: star - trek - strange - worlds

L’influenza di spock di leonard nimoy sulla crescita di un attore in star trek: discovery - Il legame tra il personaggio di Spock, interpretato da Leonard Nimoy in Star Trek: The Original Series, e la serie moderna Star Trek: Discovery rappresenta un elemento chiave per comprendere lo sviluppo del personaggio di Michael Burnham.

William shatner e il suo indimenticabile episodio horror prima di star trek - Il percorso artistico di William Shatner si distingue per una serie di interpretazioni che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare.

Star Trek: il reunion di The Next Generation prima della terza stagione di Picard - star trek: il ritorno del cast di the next generation in family guy e picard. Il franchise di Star Trek ha visto numerosi momenti di reunion tra i personaggi più iconici nel corso degli anni.

Trekkies a rapporto! Guarda la nuova stagione di Star Trek: Strange New Worlds in streaming su Paramount+. Vai su Facebook

Star Trek Strange New Worlds, la terza stagione della serie è spassosa, strana, emozionante - Vai su X

Star Trek: Strange New Worlds 3, intervista ai protagonisti: Sì, anche Spock è stato friendzonato!; Star Trek: Strange New Worlds 3 è spassosa, strana, emozionante e sempre fedele allo spirito originale del franchise; Star Trek: Strange New Worlds - Clip e Immagini dai primi due episodi.

Star Trek: Strange New Worlds 3, intervista ai protagonisti: "Sì, anche Spock è stato friendzonato!" - Intervista a Jess Bush e Martin Quinn, interpreti dell'infermiera Christine Chapel e Scotty in Star Trek: Strange New Worlds. Lo riporta msn.com

Star Trek: Strange New Worlds 3 è spassosa, strana, emozionante e sempre fedele allo spirito originale del franchise - Abbiamo visto in anteprima cinque episodi e non vediamo l'ora di averne di più: le nuove puntate della serie fantascientifica sono lo svago estivo perfetto per chi ama la SF ... Da wired.it