Sportivando si conclude dopo 200 appuntamenti in 11 parchi l' edizione 2025

«Siamo davvero soddisfatti della partecipazione e dei back che abbiamo ricevuto da Sportivando – – Abbiamo visto famiglie, giovani, adulti e anziani a popolare i nostri parchi con gioia e spirito di comunità . È la conferma che lo sport, quando è accessibile, gratuito e vicino, diventa uno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: sportivando - parchi - conclude - appuntamenti

Sportivando: un successo senza precedenti.

Sportivando: un successo senza precedenti - Si è conclusa l’edizione 2025 della kermesse nei Parchi, il programma di sport estivo gratuito all’aperto promosso da Albignasego. Secondo padovaoggi.it

Sportivando 2025, un'estate piena per tutti: Fondazione e ... - MSN - Con l’estate prende il via il progetto Sportivando 2025, il cartellone di attività ed eventi per ragazzi e ragazze con disabilità promosso e finanziato dalla Fondazione Varrone ... Da msn.com