Sorpreso durante un controllo a Cesenatico nonostante l' avviso orale del questore | allontanato pescarese

Un uomo della provincia di Pescara di 35 anni è stato allontanato da Cesenatico dove la polizia lo ha fermato per un controllo vicino alla stazione ferroviaria. Noto alle forze dell'ordine, risultava assunto come lavoratore stagionale, ed era gravato dal provvedimento dell'avviso orale emesso dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: controllo - cesenatico - avviso - orale

Sorpreso durante un controllo a Cesenatico nonostante l'avviso orale del questore: allontanato pescarese; I controlli della Polizia, allontanati due pregiudicati e espulso un irregolare. Signora ai giardinetti con l'eroina; Cesenatico. Identificati due pregiudicati e un clandestino.

L'avviso orale del questore: come funziona - Diritto.it - Antimafia e controllo giudiziario: costituzionalmente illegittimo l’art. Da diritto.it

Il vecchio avviso orale non osta alla guida - Il Sole 24 ORE - L’avviso orale emesso dal questore prima dell’entrata in vigore del Codice antimafia (Dlgs 159/2011) non è misura di prevenzione e dunque non è tra le cause che, per l’articolo 120 del ... Scrive ilsole24ore.com