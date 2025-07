Sono distrutta dalla malattia Il dramma della conduttrice tv | la terribile diagnosi tre anni fa

Alzheimer non significa solo perdita di memoria, ma anche una battaglia quotidiana per non farsi portare via la propria identità. Lei, la nota conduttrice tv, ha scelto di raccontare la sua esperienza senza filtri, trasformando la sofferenza in un gesto d'amore e resistenza. Scrivere un libro è diventato per lei un modo concreto per fermare il tempo e lasciare un segno, in un mondo in cui tutto scorre troppo in fretta. Ha messo nero su bianco pensieri, paure e ricordi, proprio quando questi iniziavano a svanire. La parola scritta è diventata la sua ancora, una risposta decisa all'oblio che la malattia vuole imporre.

