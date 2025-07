Sono 40 i cittadini formati per salvare vite grazie al corso di rianimazione cardiopolmonare promosso dal Comune di Fossacesia

Si è svolto con grande successo, nella palestra polivalente di Fossacesia, il corso di rianimazione cardiopolmonare BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Asl Lanciano-Vasto-Chieti – UnitĂ operativa 118 e con il supporto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

