Una settimana dopo i sanguinosi scontri tra i clan musulmani sunniti e le milizie della minoranza religiosa drusa nella città siriana meridionale di Sweida, alcuni convogli della Mezzaluna Rossa siriana si sono messi in viaggio per fornire assistenza umanitaria ai cittadini bloccati nei villaggi sotto attacco. Camion carichi di aiuti umanitari e medicinali sono stati avvistati mentre attraversavano la campagna di Daraa per portare soccorsi ai civili nella provincia di Sweida. Il governo di Damasco ha confermato lo stop ai combattimenti che hanno causato quasi mille morti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria, convogli Mezzaluna Rossa in viaggio verso Sweida per fornire aiuti umanitari