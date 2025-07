Sinner salterà il torneo Atp del Canada in programma dal 27 luglio a Toronto

Jannik Sinner e Novak Djokovic non parteciperanno al National Bank Open 2025 di Toronto. A renderlo noto è la stessa organizzazione del torneo che sottolinea come la decisione sia "per riprendersi dopo Wimbledon", come si legge sui social.  Oltre a Sinner e Djokovic out anche Jack Draper, costretto al ritiro per infortunio. A questo punto il numero uno al mondo, Sinner, tornerà in campo a Cincinnati. L'appuntamento è in programma dal 7 al 18 agosto. Jannik Sinner e Novak Djokovic, dunque, non prenderanno parte al National Bank Open Presented by Rogers, il Masters 1000 di Toronto, che si svolgerà dal 27 luglio al 7 agosto presso il Sobeys Stadium della città canadese.

Internazionali di Roma 2025, torna Jannik Sinner: come vedere il torneo in streaming su NOW - Tutto pronto per il rientro in campo di Jannik Sinner dopo la squalifica di febbraio per il caso clostebol: il #1 al mondo debutterà agli Internazionali.

Papa Leone ‘scherza’ con Sinner: “Un torneo di tennis? Sì, ma senza di lui’ - (Adnkronos) – Papa Leone XIV e un torneo con Jannik Sinner? Ai margini dell'udienza con i media di tutto il mondo, il nuovo pontefice si è concesso un siparietto scherzoso, non sottraendosi a battute sulla sua grande passione per il tennis.

Termina la sospensione, domani Jannik Sinner si allena al Foro Italico in vista del torneo di Roma - Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. scade oggi la sospensione di tre mesi inflitta a Jannik Sinner per la vicenda Clostebo l e l’altoatesino è pronto a tornare a giocare agli Internazionali d’Italia a Roma.

