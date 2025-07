Siete spregevoli Andrea Delogu esplode di rabbia | parole durissime la polemica

Ultima puntata per Techeteche TopTen, il nuovo format estivo di Rai 1 condotto da Bianca Guaccero, che andr√† in onda oggi, domenica 20 luglio. Il programma chiude in anticipo rispetto alla programmazione iniziale, che prevedeva la conclusione per il 1¬į agosto. Da domani, luned√¨ 21 luglio, la Rai riporter√† in palinsesto il tradizionale Techetechet√®, molto pi√Ļ familiare per il pubblico di prima serata estiva. Sui social, in particolare su X (ex Twitter), l‚Äôannuncio ha provocato reazioni contrastanti, tra cui anche una certa dose di entusiasmo per il ritorno alla versione classica dello show d‚Äôarchivio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

