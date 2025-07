Si risveglia quando arriva il carro funebre il caso dell’uomo dato per morto dopo due infarti a Tarquinia | cos’è la sindrome di Lazzaro

Sembrava tutto finito quando E.S., 78enne di origini libiche residente a Marina Velca, ha riaperto gli occhi dopo essere stato dichiarato clinicamente morto. Il cuore si era fermato due volte, l’eliambulanza era stata rimandata indietro e ormai era pronto il carro funebre. Poi, dopo 30 minuti di apparente morte, l’uomo si è risvegliato nell’ambulanza chiedendo di telefonare alle figlie. I due arresti cardiaci consecutivi e il ricovero. La sera di venerdì 18 luglio nella frazione Marina Velca di Tarquinia, in provincia di Viterbo, l’anziano ha accusato un grave malore mentre si trovava nella sua abitazione nella parte residenziale del litorale. 🔗 Leggi su Open.online

