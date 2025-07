Si risveglia dopo mezz’ora di morte apparente | Il caso sconvolgente del 78enne di Tarquinia

Un ritorno incredibile alla vita dopo due arresti cardiaci. Un episodio che ha dell'incredibile ha sconvolto la localitĂ di Marina Velca, frazione balneare di Tarquinia (VT), la sera del 18 luglio. Un uomo di 78 anni, dopo essere stato dichiarato morto a seguito di due arresti cardiaci consecutivi, si è risvegliato improvvisamente nell'ambulanza, mentre si attendeva l'arrivo del carro funebre. Il protagonista del caso è E.S., residente nella zona e di origini libiche, che ha ripreso conoscenza circa mezz'ora dopo la constatazione ufficiale del decesso. Il cuore, fermatosi due volte, aveva fatto temere il peggio.

