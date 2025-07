Settebello travolto dalla Grecia ai Mondiali la delusione del CT Campagna | Chiediamo scusa

Il Settebello saluta i Mondiali di pallanuoto ai quarti di finale, la Grecia travolge l'Italia per 17-11. La delusione di Sandro Campagna: "Abbiamo sbagliato partita. Chiediamo scusa ad appassionati e ai telespettatori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Settebello in raduno a Ostia: obiettivo Mondiali con sguardo ai Giochi del 2028 - Ostia – Parte la preparazione estiva del Settebello e lo fa a Ostia. La Nazionale Maschile di Pallanuoto guidata da Alessandro Campagna punta alle competizioni del 2025, con sguardo fino alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028, e si radunerà al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa dal 26 maggio al 7 giugno.

Pallanuoto, i gironi di Settebello e Setterosa ai Mondiali 2025: l’esito dei sorteggi - A Budapest sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto, che si disputeranno a Singapore dall’11 al 24 luglio.

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena! Terminata la squalifica di sei mesi comminata dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si appresta a incominciare la propria stagione che culminerà con i Mondiali, in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio.

