È passato un anno dalle due grandi e cocenti delusioni di Parigi della pallanuoto italiana: Setterosa e Settebello fuori ai quarti di finale. I primi contro l’Olanda campione d’Europa in carica; i secondi dall’Ungheria nella partita delle beffe in cui l’Italia è stata gravemente penalizzata dall’arbitro. Poi arrivò la protesta contro la Spagna, l’inno ascoltato spalle alla giuria, la squalifica di sei mesi in tempo per tornare a disputare i mondiali. O oggi? Dopo un anno l’ Italia femminile fuori ai quarti di finale contro l’Ungheria lottando, Settebello contro la Grecia in maniera disonorevole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Settebello e Setterosa fuori dai Mondiali, la pallanuoto è finita come in uno stagno