Serturini | Europei nulla impossibile! L’Italia Femminile inizia ad essere temuta

L’Italia Femminile di Soncin conquista lo storico traguardo della semifinale agli Europei. La giocatrice azzurra dell’Inter Women, Annamaria Serturini, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida di martedì contro l’Inghilterra. IL PERCORSO – Annamaria Serturini, tra le nerazzurre convocate dal CT Soncin, dichiara: « Adesso arriva il bello e abbiamo bisogno di tutte le forze che ci sono perché sarà qualcosa di magnifico. Essere all’interno delle quattro squadre migliori d’Europa non è un caso secondo me. Il percorso che abbiamo fatto con mister Soncin è qualcosa di importante, ci ha portato tanta tranquillità , entusiasmo e sicurezza. 🔗 Leggi su Inter-news.it

