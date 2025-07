Se il tuo beauty look è glossy e rosato sei una Guava Girl | a cosa si ispira il make-up del momento

Guava Girl: è il make-up del momento, il beauty look estivo per eccellenza fatto di guance rosate, labbra glossy e pelle luminosissima.

La tendenza Guava Girl domina l'estate 2025; David di Donatello 2024: i beauty look più belli; Lip gloss, lip oil, lip balm: i prodotti beauty più virali del 2024.

Da guava girl a butter skin, i look dell'estate sono ispirati al cibo: la tendenza si chiama beauty foodification - Dalla cherry girl alla sardine girl, il trucco di stagione guarda alla dispensa e conquista con il suo mood gioioso, goloso e divertente. Da vanityfair.it

Dalla frutta alla moda: lo stile Guava Girl conquista l'estate - up e manicure con i suoi colori vibranti e atmosfere tropicali Ogni estate porta con sé una nuova tendenza, e quella di quest'anno è senza dubbio lo st ... Riporta msn.com