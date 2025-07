Scooter Braun elogia Taylor Swift | La più grande artista di tutti i tempi

Scooter Braun è tornato a parlare della sua lunga faida con Taylor Swift ed affrontato il discorso sul discusso brano della popstar, Vigilante S**t probabilmente indirizzato all’ex manager musicale. Ospite del podcast Question Everything di Danielle Robay lo scorso 17 luglio, il 44enne si è aperto sulle incomprensioni che pensa ci siano state nella sua famosa faida con la popstar, prima di affrontare la questione se la sua canzone Vigilante S***t parli di lui. Quando si è parlato del suo conflitto con la Swift, nato dall’ acquisizione del suo catalogo da parte di Braun con l’acquisto della Big Machine Records nel 2019, l’imprenditore ha detto con franchezza: “Penso che tornare indietro e rivedere questo argomento sia una perdita di tempo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Scooter Braun elogia Taylor Swift: “La più grande artista di tutti i tempi”

In questa notizia si parla di: scooter - braun - taylor - swift

Taylor Swift ottiene i diritti del suo intero catalogo, venduto anni fa a Scooter Braun - La star della musica Taylor Swift è ritornata in possesso di tutte le canzoni che ha scritto durante la sua carriera, condividendo l'emozionante annuncio online.

sarò probabilmente di parte e forse un po' cattiva ma in situazioni come queste non riesco a difendere i cantanti (ariana inclusa) che hanno continuato a lavorare con lui e difeso anche dopo la "denuncia" di taylor swift Vai su X

Scooter Braun Rompe Il Silenzio Sul Rumor Riguardante Una Canzone Di Taylor Swift; Taylor Swift riacquista i suoi master: la reazione di Scooter Braun; Taylor Swift ottiene i diritti del suo intero catalogo, venduto anni fa a Scooter Braun.

Scooter Braun Rompe Il Silenzio Sul Rumor Riguardante Una Canzone Di Taylor Swift - Scooter Braun ha risposto alle speculazioni secondo cui il brano di Taylor Swift del 2022 "Vigilante S*"** sarebbe stato ispirato dal suo divorzio da Yael Cohen. Segnala msn.com

Scooter Braun Responds to Theories This Taylor Swift ‘Midnights’ Track Is About His Divorce - Swifties speculated that “Vigilante Shit” was pointed toward the former music manager, who had finalized his divorce with Yael in September 2022, a month before Taylor’s 10th album, Midnights, dropped ... cosmopolitan.com scrive