Scontro tra furgone e moto in viale Italia feriti un uomo e una donna

Incidente stradale intorno alle 10 di oggi, domenica 20 luglio in viale Italia, all'altezza dello scoglio della Regina, dove sono rimasti coinvolti un furgone e una moto che stavano procedendo in direzione sud. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto durante una fase di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: scontro - furgone - moto - viale

Tragico scontro tra due auto ed un furgone. Pesantissimo il bilancio; un uomo morto ed un altro ferito in modo grave. Lo schianto lungo la A1 nei pressi di Guidonia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragica collisione ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, lungo l’ Autostrada A1, precisamente al chilometro 553 in direzione Napoli.

Scontro tra due auto e furgone sull’A1: un morto, autostrada chiusa in entrambe le direzioni - Un uomo è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A1. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

Scontro tra moto e furgone in via del Foro Italico, morto un uomo: strada chiusa - Un uomo è morto questa sera in un incidente avvenuto su via del Foro Italico in direzione dello Stadio Olimpico.

LO SCONTRO | Incidente scooter-pedone nella zona litoranea Nord di Messina https://gazzettadelsud.it/?p=2063609 Vai su Facebook

Livorno, scontro tra furgone e moto in viale Italia: due feriti; Incidente tra una moto e un furgone in viale Ortles: morta donna di 37 anni; Moto contro furgone all'incrocio fra via Titignano e la Sr 206.

Milano, scontro moto-furgone in viale Toscana: grave ragazzo di 29 anni - Milano, 7 agosto 2024 – Una moto e un furgone a noleggio si sono scontrati questa mattina poco dopo le 8 all’altezza dell’incrocio semaforico fra via Vittadini e viale Toscana nelle ... Riporta ilgiorno.it

Scontro tra una moto e un furgone in viale Toscana, grave motociclista ... - Grave incidente in viale Toscana a Milano questa mattina, quando una moto e un furgone si sono scontrati poco prima delle 8. milano.repubblica.it scrive