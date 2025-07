Schifani lavori notturni sulla Palermo-Catania per favorire la viabilità

PALERMO, 20 luglio. I lavori più impattanti sull'autostrada A19 saranno effettuati esclusivamente in orario notturno, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. La decisione è stata presa dal presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, anche in qualità di commissario straordinario per l'A19. Chiusura notturna del viadotto Morello. Nel dettaglio, dal 29 al 31 luglio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6, sarà chiuso al traffico il viadotto Morello (dal km 106,947 al km 112,390). Durante queste ore, il traffico sarà deviato sugli svincoli di Caltanissetta (km 103,500) ed Enna (km 119,500), attraverso le statali 626, 122 e 117 bis.

Rete idrica di Agrigento e l'inchiesta sulle mazzette per vincere gli appalti, Schifani istituisce commissione tecnica per il monitoraggio dei lavori - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha istituito, con proprio decreto, una commissione tecnica "per verificare l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica di Agrigento.

