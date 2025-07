Sandro Piccinini sull’Inter | La società è fatta da persone competenti e sta agendo con calma Ecco cosa penso…

Sandro Piccinini sull’Inter, le parole del noto giornalista sulla prossima Serie A soffermandosi su Inter e Napoli. Nel corso del Premio Raschi a Pontremoli, il giornalista Sandro Piccinini ha offerto la sua lettura del momento delle big di Serie A, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Il Napoli di Antonio Conte viene indicato come il club più attivo e ambizioso sul mercato, grazie agli arrivi di Kevin De Bruyne e Noa Lang, considerati due innesti da titolo. La solidità del rapporto tra Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis viene vista come una garanzia nella corsa allo Scudetto. Per quanto riguarda l’ Inter, Piccinini sottolinea un approccio più riflessivo ma non meno determinato. 🔗 Leggi su Internews24.com

