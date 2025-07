Sancho Juventus i bianconeri ora hanno fretta | dalla Premier è spuntata una nuova minaccia che rischia di complicare i piani Novità

Sancho Juventus, i bianconeri ora hanno fretta: dalla Premier è spuntata una nuova minaccia che rischia di complicare i piani della dirigenza. Novità . La trattativa tra la Juve  e il Manchester United  per il trasferimento di Jadon Sancho  è in fase avanzata, ma nelle ultime ore si è inserito un nuovo concorrente: il Nottingham Forest. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club inglese, dopo aver ceduto Anthony Elanga  al Newcastle United  per 55 milioni di sterline, sta cercando un sostituto di qualità e ha individuato in Sancho  il profilo ideale. La situazione attuale Sancho, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Chelsea, ha già dato il suo assenso al mercato Juventus  per un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno, a 6 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, i bianconeri ora hanno fretta: dalla Premier è spuntata una nuova minaccia che rischia di complicare i piani. NovitÃ

