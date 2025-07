San Siro Inter inchiesta shock sullo stadio Meazza di Milano | spunta un presunto patto corruttivo

San Siro Inter, un inchiesta getta ombre sull’edificazione del nuovo stadio: cosa filtra dalla Procura di Milano. MILANO – La cittĂ meneghina è scossa da una clamorosa inchiesta urbanistica che tocca da vicino il destino dello Stadio Meazza, da anni al centro di valutazioni, progetti e polemiche tra istituzioni e club. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, la Procura di Milano sta indagando su un presunto patto corruttivo che avrebbe avuto come obiettivo l’acquisizione di influenza sui progetti futuri relativi allo stadio e all’intero quartiere di San Siro. Le figure centrali dell’inchiesta sarebbero Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione Paesaggio, e l’architetto Federico Pella, socio della societĂ di progettazione J+S. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, inchiesta shock sullo stadio Meazza di Milano: spunta un presunto patto corruttivo

In questa notizia si parla di: inchiesta - stadio - milano - siro

Inchiesta curve: il gestore dei parking intorno allo stadio pagava la “tassa della tranquillità ” agli ultras - Milano, 6 maggio 2025 – “Un giorno, presso il ristorante Ribot, ci siamo incontrati io, Mauro Russo, Wally, tale Corrado (questi ultimi due appartenenti alla curva), Boiocchi, Pino Caminiti e Reiner.

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni - Milano, 20 luglio 2025 –  Quanto all’operazione San Siro, un primo compromesso tra il sindaco Giuseppe Sala e il Pd si è raggiunto: a quanto pare, salvo sorprese, la delibera non andrà in Giunta comunale né domani, come era previsto prima che scoppiasse il nuovo filone d’inchiesta sull’urbanistica, né entro fine luglio.

Inter e Milan dicono no agli ultrà violenti: vietato l’accesso allo stadio dopo l’inchiesta “Doppia curva” - Se sei un ultrà non gradito Inter e Milan non ti faranno entrare allo stadio. Al momento centinaia di tifosi delle due curve, sulla base dei codici etici siglati dai due club, non hanno ricevuto il rinnovo della tessera.

Inchiesta urbanistica #Milano, i pm: «Patto corruttivo per il nuovo stadio di #SanSiro». Dalle indagini emerge un sistema ombra che voleva infiltrarsi nella realizzazione del progetto di #Inter e #Milan, compresa la riqualificazione del quartiere Vai su X

San Siro sotto la lente della Procura Nuovi sviluppi sul futuro dello stadio Meazza: la Procura di Milano ha aperto un’indagine per verificare eventuali irregolarità nella procedura di vincolo storico-artistico. Al centro dell’inchiesta, l’ipotesi di un “reato cultur Vai su Facebook

Inchiesta urbanistica Milano, i pm: «Patto corruttivo su San Siro. Marinoni spregiudicato faccendiere»; Inchiesta urbanistica a Milano, i pm: C'è un patto corruttivo sul futuro di San Siro; San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni.

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni - Sala detta le condizioni ai Dem, e fra queste c’è il futuro dell’impianto e delle aree vicine ... Lo riporta ilgiorno.it

Inchiesta urbanistica Milano, i pm: «Patto corruttivo su San Siro. Marinoni spregiudicato faccendiere» - I messaggi dell'assessore Tancredi sul Villaggio: «Abbiamo un problema Olimpiadi» ... Riporta msn.com