ABBONATI A DAYITALIANEWS Un attacco senza precedenti contro l’Ucraina. Mosca sta pianificando un’offensiva simultanea con 2.000 droni kamikaze, secondo quanto dichiarato dal generale di divisione Christian Freuding, responsabile per l’Ucraina presso il ministero della Difesa tedesco. In un’intervista rilasciata il 10 luglio, Freuding ha parlato di una minaccia estremamente seria per le difese aeree di Kiev, che rischiano di essere sopraffatte da un attacco di queste proporzioni. Una guerra anche economica: l’asimmetria dei costi. Il vero squilibrio non è solo militare, ma soprattutto economico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Russia pronta a colpire con 2.000 droni kamikaze: la nuova strategia di logoramento contro Kiev