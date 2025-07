Ruba un' utilitaria ma il gps installato fa scattare l' intervento della polizia | 54enne denunciato

I poliziotti delle volanti sono stati allertati dalla sala operativa della questura di Catania quando, in tarda serata, un pregiudicato catanese di 54 anni ha rubato un'auto con un complice, ma il dispositivo di geolocalizzazione installato nell’utilitaria ha cominciato a segnalare il veicolo in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

