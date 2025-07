Ruba al supermercato poi aggredisce un poliziotto e cerca di rubargli la pistola

Si è introdotta dentro un supermercato con l’obiettivo di fare la spesa gratis. Bloccata dalla polizia ha cercato di rubare la pistola a un agente. Arrestata a Milano una donna ungherese di 53 anni, sottoposta ai domiciliari in attesa di direttissima. La malvivente è accusata di resistenza a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

