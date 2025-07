Rovigo rissa a coltellate e cocci di bottiglia | ucciso 23enne

Rovigo, morto un 23enne in strada: rissa tra stranieri con coltelli e cocci di bottiglia. Terrore nella notte - ROVIGO - Sangue e morte in strada. Un ragazzo tunisino di 23 anni, Amine Gara, è rimasto ucciso la scorsa notte a Rovigo, in seguito ad una lite fra giovani stranieri, nella quale sono stati.

