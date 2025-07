Rovesci e temporali in arrivo scatta l' allerta meteo

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia¬†ha emesso una allerta meteo gialla valida dalle¬†12 alle 21 di luned√¨ 21 luglio.¬† Secondo le previsioni¬†dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio sono previsti rovesci e temporali, che potranno interessare tutte le aree ma con maggior. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Giuliacci: "La tregua dura poco". Dove e quando "rovesci e temporali sparsi" - La tregua durer√† poco e un'altra perturbazione far√† presto irruzione sull'Italia. √ą questo il succo delle ultime previsioni diffuse dal team di meteogiuliacci.

Un'altra settimana instabile, tra rovesci, schiarite e possibili temporali (anche forti) - Siamo in primavera e il clima un po' pazzerello è tipico della stagione. Questa settimana, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità, in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48.

