Roma primo colpo di mercato! El Aynaoui è giallorosso | primo acquisto dell’era Gasperini

. Tutti i dettagli La Roma inaugura ufficialmente il corso targato Gian Piero Gasperini, ex allenatore dell’Atalanta da diversi anni, con l’arrivo di Neil El Aynaoui, giovane centrocampista francese classe 2001. Il nuovo acquisto è atterrato nella serata di ieri all’aeroporto di Fiumicino, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, primo colpo di mercato! El Aynaoui è giallorosso: primo acquisto dell’era Gasperini

In questa notizia si parla di: primo - roma - aynaoui - gasperini

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano.

Atp 1000 Roma, Sonego out al primo turno: l'azzurro battuto dal numero 135 del mondo Burruchaga - Lorenzo Sonego, numero 44 del mondo, esce a sorpresa dagli Internazionali d’Italia al primo turno, per mano dell’argentino n.

Primo rapporto infermieristico a Roma: investimenti, retribuzioni e uniformità territoriale - Durante un incontro tenutosi a Roma, è stato presentato il primo rapporto dedicato alle professioni infermieristiche, segnando un momento di svolta per il settore.

Neil El Aynaoui è atterrato a Roma. Arriva il primo rinforzo dal mercato per Gian Piero Gasperini... #ElAynaoui #Calciomercato #AsRoma #Roma #Lens #Gasperini Vai su X

Colpo El Aynaoui: il primo acquisto della Roma di Gasperini ai raggi X, secondo voi come renderà in Serie A? ? Lorenzo Urbani Vai su Facebook

Neil El Aynaoui sbarca a Roma: primo rinforzo per Gasperini; El Aynaoui, un tuttocampista per la Roma; Calciomercato Roma: El Aynaoui e Ferguson, doppio colpo per Gasperini.

Roma, primo colpo di mercato! El Aynaoui è giallorosso: primo acquisto dell’era Gasperini - Tutti i dettagli La Roma inaugura ufficialmente il corso targato Gian Piero Gasperini, ex allenatore dell’Ata ... Come scrive calcionews24.com

Calciomercato Roma: El Aynaoui e Ferguson, doppio colpo per Gasperini - Roma scatenata: El Aynaoui è ufficiale dal Lens per 25 milioni, Ferguson in arrivo dal Brighton. Si legge su lifestyleblog.it