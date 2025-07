Roma Femminile via alla preparazione estiva | il 5 agosto amichevole con il Como poi l’Inter e il Napoli

La Roma Femminile ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione. Sabato 19 luglio, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, si è svolta la prima seduta agli ordini di mister Luca Rossettini, come comunicato dal club giallorosso attraverso il sito ufficiale asroma.com. “Sabato 19 luglio Luca Rossettini ha diretto il primo allenamento della stagione 202526 al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti”, si legge nella nota. “Prende il via quindi anche la preparazione estiva della nostra squadra femminile, che fino a lunedì 28 luglio si allenerĂ a Roma, per poi partire in ritiro il 29 per Dimaro Folgarida, in Val di Sole”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

