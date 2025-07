Roberto Giacobbo torna su Rete 4 con un viaggio oltre i confini della conoscenza | stasera tappa a Cabo da Roca

Il celebre divulgatore Roberto Giacobbo torna in prima serata su Rete 4 con un nuovo emozionante appuntamento dedicato al tema del “confine”, filo conduttore di tutta la sua carriera televisiva. “Linea di confine”, “Ai confini della conoscenza”, “Oltre il confine”: titoli che non sono mai stati scelti a caso, ma che rispecchiano una riflessione profonda e costante sull’idea del limite e sulla spinta dell’uomo a superarlo. Questa sera Giacobbo porterĂ i telespettatori a Cabo da Roca, in Portogallo, il punto piĂą occidentale d’Europa, un tempo considerato la fine del mondo conosciuto. “C’è un luogo, nel quale vi porteremo stasera, che è proprio il simbolo della voglia di andare oltre”, ha anticipato il conduttore in un messaggio diffuso sui social. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roberto Giacobbo torna su Rete 4 con un viaggio oltre i confini della conoscenza: stasera tappa a Cabo da Roca

