Ritrovato il 22enne scomparso da casa | sta bene

Sta bene Matteo Papini, il ragazzo di 22 anni di Macherio che era scomparso da casa verso le 15 di ieri, sabato 19 luglio. A dare l’annuncio del ritrovamento è stata la madre assieme all’associazione Penelope, che si era messa in moto per ritrovare il ragazzo. Al momento non sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

