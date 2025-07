Rischio idrogeologico a San Severino | al via i lavori ad Acquarola per 1 milione e mezzo di euro

Al via, i lavori presso la frazione Acquarola di Mercato San Severino, un altro punto fragile del territorio viene messo in sicurezza sul versante della mitigazione del rischio idrogeologico e della difesa del suolo. L’intervento, per un importo complessivo di circa 1 milione e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: rischio - idrogeologico - severino - lavori

Rischio idrogeologico per temporali: allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia - Pioggia e temporali in arrivo in Puglia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 15 maggio, per le successive 24-36 ore.

Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 - Ancora pioggia in arrivo in Toscana. Domani, 8 maggio 2025, persistono condizioni di marcata instabilità che porteranno rovesci sparsi o locali temporali, anche forti, specie sulle zone centro-occidentali e isole L'articolo Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 proviene da Firenze Post.

Previsioni meteo Livorno, scatta l'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La sala regionale della protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 18 di mercoledì 7 maggio alle 13 di giovedì 8 maggio.

Montoro 06 Luglio 2025 Protezione Civile Campania: allerta meteo Gialla PER IL RISCHIO METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO Valida dalle ore 00.00 e fino alle ore 23.59 di domani lunedì 07 Luglio 2025 salvo ulteriori valutazioni. La Protezione Civile d Vai su Facebook

Rischio idrogeologico a San Severino: al via i lavori ad Acquarola per 1 milione e mezzo di euro; Mercato San Severino, quasi ultimati i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Spiano; Mercato San Severino: affidati i lavori di risanamento idrogeologico alla frazione Acquarola.

Mercato San Severino, rischio idrogeologico: lavori nella frazione di Acquarola - L'articolo Mercato San Severino, rischio idrogeologico: lavori nella frazione di Acquarola proviene da OttoPagine. Riporta msn.com

Rischio idrogeologico, lavori 2,5 milioni a Montecassiano - A Montecassiano (Macerata) al via un intervento da circa 2,5 milioni di euro per mitigare il rischio idrogeologico. Scrive ansa.it