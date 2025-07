Richard Rios al Benfica | accordo raggiunto domani l’arrivo a Lisbona

Richard Rios non sarĂ un nuovo calciatore della Roma. Dopo settimane di trattative, sondaggi e rilanci incrociati, il centrocampista colombiano del Palmeiras ha scelto il Benfica come prossima destinazione. La conferma arriva direttamente dal Portogallo, con il quotidiano Record che annuncia la chiusura dell’affare. Un’operazione complessa, poi la svolta: 28 milioni al Palmeiras. Secondo quanto riportato dalla testata portoghese, la trattativa tra Benfica e Palmeiras non è stata affatto semplice. I negoziati si sono protratti piĂą a lungo del previsto a causa di alcune rigiditĂ nella valutazione del cartellino, ma alla fine il club lusitano ha messo sul piatto circa 28 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua dalla dirigenza brasiliana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Richard Rios al Benfica: accordo raggiunto, domani l’arrivo a Lisbona

Negli ultimi giorni Richard Rios non è sembrato così entusiasta di vestire la maglia della Roma (forse anche a causa di un accordo con il Benfica) e per questo il ds Massara ha deciso di virare con forza su El Aynaoui

