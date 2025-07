Re Carlo paga poco salario minimo e ha richieste assurde sul colore delle rose e le dimensioni della frutta | pioggia di dimissioni dei giardinieri

“Non mettetemi più quell’uomo davanti”. Una frase pesante, un ordine perentorio lanciato nientemeno che da Re Carlo III riferendosi ad uno dei giardinieri della sua tenuta preferita, quella di Highgrove. Il silenzio è stato rotto e l’immagine idilliaca che si sprigionava dalle campagne del Gloucestershire (tanto odiate da Lady Diana che lì si annoiava tantissimo) è franata dalle pagine del Sunday Times che ha rivelato quello che accade realmente a casa del sovrano. Dal 2022 sarebbero stati 11 su 12 i giardinieri che hanno rassegnato le dimissioni per sfuggire ad un clima di tensione e richieste assurde avanzate da un re fortemente appassionato di sostenibilità, ambiente e verde e che, per assecondare questa inclinazione, nel 2021 avrebbe firmato una deroga per potere esercitare la sua influenza sulla tenuta anche dopo l’incoronazione, evitando di passarla in eredità a suo figlio William. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

