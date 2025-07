Rapina con bottigliata e schiaffi al parcheggio dell' Ippocastano

Una notte di violenza si è consumata tra il parcheggio dell’Ippocastano e le vie del centro di Como, dove un cittadino nigeriano di 25 anni, residente a Luisago, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile per una rapina aggravata dall’uso di armi, in concorso con un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: rapina - parcheggio - ippocastano - bottigliata

Pestaggio e rapina in pieno giorno nel parcheggio: "Non hai pagato la droga, mi prendo la tua macchina" - L'ha pestato a calci e pugni nel parcheggio, in pieno giorno, in mezzo alle auto che transitavano per raggiungere il vicino supermercato o il Cup e gli ambulatori Ausl di via Colombo.

Baby gang accerchia e rapina tre ragazzi nel parcheggio sotterraneo: arrestati tre minorenni - La Polizia di Stato ha arrestato tre minori nel parcheggio di un esercizio commerciale di Corciano per il reato di rapina aggravata in concorso e rapina impropria.

Corciano, baby gang accerchia e rapina tre ragazzini nel parcheggio sotterraneo: arrestati tre minorenni - La Polizia di Stato ha arrestato tre minori nel parcheggio di un esercizio commerciale di Corciano per il reato di rapina aggravata in concorso e rapina impropria.

Como, terrore all'Ippocastano: rapina, picchia, accoltella e colpisce a bottigliate chi aiuta la vittima; Tentata rapina a dei ragazzini con una bottiglia di vetro rotta, 21enne ubriaco arrestato a Como; Armato di cocci di bottiglia: Datemi i soldi o vi taglio.

Como, terrore all’Ippocastano: rapina, picchia, accoltella e colpisce a bottigliate chi aiuta la vittima - Sezione Radiomobile di Como, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 25 anni, residente a Luisago, per il reato di rapina aggravata dall’uso di armi, in concors ... comozero.it scrive

Bottigliata in testa durante la rapina: aggressione choc in pieno centro - Un uomo di 60 anni è stato ferito questa sera in pieno centro a Padova da un individuo che lo ha colpito con una bottigliata alla testa, durante un tentativo di rapina. Come scrive ilgazzettino.it