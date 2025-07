La programmazione televisiva italiana propone un nuovo appuntamento con la serie La Notte nel Cuore, trasmesso su Canale 5. La puntata, in onda alle ore 21:20 circa, porta avanti le vicende dei protagonisti ambientate principalmente in Turchia, con riprese concentrate nella suggestiva regione della Cappadocia. Questa produzione originale si distingue per una trama ricca di colpi di scena e approfondimenti emotivi, sostenuta da un cast di attori di rilievo. luogo di produzione e regia de la notte nel cuore. Le riprese della serie sono state effettuate prevalentemente in Turchia, con particolare attenzione alla regione della Cappadocia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Rapimento di nuh e melek nella notte del 20 luglio